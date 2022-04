Jean Imbert è nuovo chef del Venice Simplon-Orient-Express

di Luca Venturino 5 Aprile 2022

Un nuovo capitolo gastronomico da aggiungere alla storia del treno più famoso del mondo: chef Jean Imbert è stato appena nominato chef del leggendario Venice Simplon-Orient-Express, e pertanto avrà il compito e l’onore di garantire agli ospiti un’esperienza culinaria fuori dal comune mentre questi viaggiano attraverso alcuni dei paesaggi più spettacolari d’Europa.

La proposta di chef Imbert, declinata secondo la sua passione per i prodotti freschi di stagione, andrà infatti ad abbracciare ogni singolo momento della permanenza sul treno: dalla colazione servita nell’elegante comfort della propria cabina al pranzo, passando anche per il tè pomeridiano e per gli eleganti canapés offerti durante l’aperitivo, per culminare con la cena. Anche per i cosiddetti brontolii di stomaco “fuori orario” non c’è nulla da temere: a tutte le ore il Cabin Service offrirà una serie di prelibatezze da cui scegliere. Jean ha anche voluto riconcepire l’identità estetica delle tre carrozze ristorante per rispecchiare al meglio la sua personale interpretazione culinaria, pur mantenendo intatta l’anima e l’aspetto tipico dell’età d’oro dei viaggi; con la nuova illuminazione, a lume di candela, che proietterà la propria luce calda sulle tovaglie bianche e sulle convessità delle posate d’argento o dei piatti in porcellana francese.

“Essere parte della storia del leggendario Venice Simplon-Orient-Express è un sogno d’infanzia che si avvera!” ha commentato chef Imbert. “Sento davvero che le stelle si sono allineate per concedermi questa opportunità unica nella vita. Non vedo l’ora di poter condividere, attraverso la mia cucina, la mia profonda passione per questo treno con i nostri ospiti in questa stagione e negli anni a venire”.