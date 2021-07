Jeff Bezos dona 100 milioni di dollari allo chef Josè Andres

di Valentina Dirindin 22 Luglio 2021

L’uomo Amazon (e oggi anche viaggiatore nello spazio) Jeff Bezos dona 100 milioni di dollari allo chef Josè Andrès e al suo progetto World Central Kitchen.

Il fondatore di Amazon ha infatti annunciato che assegnerà allo chef ispano americano , noto per il suo impegno sociale, il “Premio Coraggio e Civiltà” , consistente in un assegno di 100 milioni di dollari (da spendere per la propria causa benefica) che “riconosce i leader che puntano in alto e che perseguono soluzioni con coraggio e che lo fanno sempre con civiltà”.

Presumibilmente, Andrés destinerà la sua parte a World Central Kitchen, la sua organizzazione di beneficenza dedicata a nutrire le persone durante i periodi di calamità, inclusa la pandemia di COVID-19 in corso. Insieme allo chef filantropo, lo stesso premio è stato assegnato in contemporanea anche a Van Jones, commentatore politico e fondatore di DreamCorps.

“Sono davvero grato per questo premio e per l’incredibile supporto di Jeff e dell’intera famiglia Bezos”, ha detto Andrès. “World Central Kitchen nasce dalla semplice idea che il cibo ha il potere di creare un mondo migliore.

Un piatto di cibo è un piatto di speranza”. Una cifra importante, ma non per l’uomo più ricco del mondo: 200 milioni di dollari equivalgono infatti allo 0,08 percento del patrimonio di Jeff Bezos, stimato in circa 205 miliardi di dollari.

[Fonte: Eater]