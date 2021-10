Jessica Chastain spiega come mangiare gli spaghetti in un video tutorial

Jessica Chastain in un video tutorial diventato virale ci spiega come mangiare gli spaghetti. Senza cucchiaio possibilmente.

di Manuela 19 Ottobre 2021

È diventato virale il video nel quale Jessica Chastain, che si trova a Roma in occasione della Festa del Cinema, ha spiegato al mondo intero come si mangiano gli spaghetti.

L’attrice, grande amante dall’Italia (anche per via delle origini italiane del marito, Gian Luca Passi de Preposulo), adora la cucina italiana e ha voluto spiegare soprattutto al pubblico americano quale sia il modo corretto e quale sia il modo sbagliato per mangiare gli spaghetti.

La Chastain ci spiega che gli spaghetti si mangiano solo ed esclusivamente con la forchetta. La posata va inserita con fermezza nel cumulo di spaghetti e poi arrotolata con decisione, con un fermo movimento del polso regolare.

La Chastain è particolarmente severa su un aspetto della questione: niente cucchiaio. Nel video dice “No spoon”, mentre anche nella didascalia del video ribadisce il concetto. Il cucchiaio va lasciato in camera da letto, riferendosi a quella posizione in cui si abbraccia il partner da dietro tenendo le ginocchia piegate.

Il tutto avviene mentre la Chastain sta gustando quella che sembra un’amatriciana. Trovate il video in questione sia sul profilo Instagram di Jessica Chastain che su YouTube.

Se vi state ponendo la domanda: sì, indossa lo stesso vestito di Gucci che aveva sul Red Carpet della Festa del Cinema. Chissà se dopo essersi gustata l’amatriciana l’abito è ancora intonso?