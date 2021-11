Jill Biden, la first lady a Napoli prepara i ravioli ai 4 formaggi

di Marco Locatelli 2 Novembre 2021

Mentre il marito Joe Biden volava da Roma a Glasgow per la Cop26, la first lady Jill Biden – la prima italo-americana della storia degli USA (origini messinesi per lei) – si fermava a Napoli per visitare una scuola media e superiore nella base militare americana e preparare ravioli ai 4 formaggi con gli studenti.

E non è un caso che la first lady USA abbia fatto tappa in Italia. Le sue origini, infatti, parlano da sole: il bisnonno è originario di Gesso, frazione di Messina, da dove è partito poi negli Stati Uniti per cercare fortuna. E la cucina è un mondo che non le è estraneo, anzi, come racconta lei stessa.

“Mia nonna faceva gli spaghetti freschi e li appendeva ad asciugare in cucina. Una volta preparavo sempre la pasta fresca a cena…», racconta Jill Biden nella classe di cucina. “Cosa posso fare?”, chiede la first lady, a cui arriva immediatamente una risposta di un’alunna: “Io ho bisogno di aiuto!”.

Ricordiamo che mesi fa una lontana cugina messinese di Jill disse alla stampa che si aspettava Jill Biden per farle una pasta ‘ncasciata, polpette, parmigiana e cannoli.

Tuttavia su una possibile visita di Jill Biden a Messina ancora non ci sono notizie certe, anche se l’addetto stampa – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – ha fatto sapere che, prima o poi, la first lady farà tappa a Gesso.