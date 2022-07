Jill Biden: secondo la first lady i latini sono “come i tacos per colazione”

Secondo la first lady Jill Biden i latini sarebbero come i tacos per colazione. E pare che il paragone un po' stereotipato non sia granché piaciuto.

di Manuela 13 Luglio 2022

Un’uscita non proprio felice quella della first lady Jill Biden, forse il caldo le ha fatto perdere la vena poetica. Il fatto di aver detto che i latini sono “come i tacos a colazione” non è piaciuto granché.

Tutto è accaduto mentre Jill Biden stava tenendono una conferenza a favore dell’organizzazione no-profit UnidoUS a San Antonio. Il problema è che, durante il suo discorso, la first lady si è lasciata andare a paragoni leggermente stereotipati che hanno finito con l’insultare chi, invece, voleva elogiare.

In una sola frase Jill Biden è riuscita nell’ardua impresa di paragonare la diversità delle comunità latine alle bodegas del Bronx, ai fiori di Miami e ai tacos di San Antonio. E tutto questo nell’ottica (sua o di chi gli ha scritto il discorso a questo punto) di complimentarsi con Raul Yzaguirre, presidente di UnidosUS, per il lavoro svolto.

Queste le parole della first lady: “Raul ha contribuito a costruire questa organizzazione con la consapevolezza che la diversità di questa comunità, distinta come le bodegas del Bronx, bella come i fiori di Miami e unica come i tacos per colazione qui a San Antonio, è la sua forza”.

Già il fatto di paragonare questa comunità al Bronx o a dei tacos non è stata forse la mossa del decennio, ma il problema è che proprio qui, a San Antonio, 53 persone provenienti dal Messico e dall’America Centrale sono state trovate morte o morenti in una roulotte, dopo essere stati abbandonati dai trafficanti di migranti. Inoltre la città si trova a 80 miglia da Uvalde, dove un killer è entrato in una scuola elementare di Robb e ha cominciato a sparare, uccidendo 19 bambini e 2 adulti, soprattutto di origine latina.

Se proprio voleva parlare di qualcosa che riguardava i latini, la first lady avrebbe potuto citare la loro resilienza nei confronti delle avversità e della violenza estrema, non limitarsi a citare i prodotti che possono offrire a coloro che sono al di fuori della loro cultura. E questo pur essendo indiscusso il fatto che i tacos di San Antonio sono molto buoni, ma paragonare gli abitanti della città a dei tacos, beh, è proprio uno scivolone di stile.

A meno che chi ha scritto il discorso della Biden non sia lo stesso autore del brano che lo chef Giorgio Locatelli ha scritto per il reportage del Guardian: anche questo, infatti, era pieno di gaffes e stereotipi.