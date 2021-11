Joe Bastianich al concerto dei Maneskin a Los Angeles

di Valentina Dirindin 3 Novembre 2021

Joe Bastianich ha seguito i Maneskin nel loro concerto di Los Angeles, al Roxy Theatre. Le passioni dell’ex giudice di Masterchef, d’altronde, sono ben note ai suoi fan: la cucina, l’Italia e la musica.

Esclusa la prima, Bastianich ha deciso di celebrare le altre due andando ad ascoltare il fenomeno musicale italiano del momento, quella band di giovani ragazzi partiti da Roma e usciti da X Factor per andare alla conquista del mondo. In particolare, i quattro giovani musicisti romani (Damiano, Ethan, Victoria e Thomas) sembrano andare molto forte negli Stati Uniti: dopo aver annunciato da Jimmy Fallon la loro prossima apertura dei concerti del tour dei Rolling Stones, hanno poi suonato al Bowery Ballroom di NYC e al Roxy Theatre di Los Angeles, facendo sold out in entrambe le date.

Un risultato davvero niente male per una band italiana negli States. E proprio in questa seconda data, nella West Coast, tra il pubblico c’era anche l’imprenditore, musicista e personaggio televisivo tra i più amati dal pubblico di appassionati dei talent show culinari, Joe Bastianich. Un fan sfegatato della band, pare, al punto da seguirli nei camerini per un selfie da postare su Instagram. “Great vibes guys”, ha scritto Bastianich sui suoi social. “Let’s rock’n roll”.