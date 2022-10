Joe Bastianich arriva al Mercato Centrale Firenze con il suo American barbecue

di Valentina Dirindin 6 Ottobre 2022

Una nuova apertura a Mercato Centrale Firenze, capostipite del progetto enogastronomico che è stato poi replicato in altre città italiane: arriva infatti l’American barbecue di Joe Bastianich, format già sperimentato con successo a Mercato Centrale Milano.

Un progetto la cui riuscita non era scontata, invece l’ex giudice di Masterchef, cantante e imprenditore enogastronomico ha centrato l’impresa di far mangiare agli italiani la pasta molliccia del Mac & Cheese americano, oltre che ovviamente – come si evince dal nome – una serie di specialità di carne Made in Usa.

“Quando abbiamo immaginato di portare l’autentico BBQ americano in Italia, abbiamo subito pensato a Mercato Centrale” dichiara Joe Bastianich. “Volevamo essere presenti in un luogo (a dire il vero adesso sono già due!) che rappresentasse la nostra visione e lo spirito internazionale che ci contraddistingue ma che fosse allo stesso tempo un punto fermo sul territorio. E Mercato Centrale è proprio questo: radicato sul territorio ma con lo sguardo al mondo. Un posto in cui vivere nuove esperienze culinarie come in un viaggio intorno al mondo. Nel nostro caso, con Joe’s American BBQ, un viaggio all’insegna della tradizione più vera e autentica della cucina made in USA. Come enjoy it!”.

Il Joe’s American BBQ porta al primo piano del Mercato Centrale il “low&slow”, ovvero la cottura lenta e a bassa temperatura, un omaggio alla cultura tradizionale più autentica degli Stati Uniti d’America. Il barbecue, infatti, non è un semplice modo di cucinare, ma un vero e proprio stile di vita, capace di unire e raccontare il territorio americano da ovest a est.

Rispetto alla bottega presente a Milano, a Firenze Bastianich porta con sé due importanti novità. La prima riguarda il menu, che per la prima volta in Italia include – accanto ai gradi classici del BBQ come brisket, pulled pork e beef ribs – lo smash burger: una particolare tecnica di cottura della patty, la polpetta di carne, che viene schiacciata con un peso durante la cottura per poter risultare allo stesso tempo croccante e succulenta.

La seconda novità è al piano superiore della bottega, dove trovano spazio la Vineria Bastianich con i vini delle cantine di famiglia: quelli della Cantina Bastianich, fondata nel 1997 e costituita da 27 ettari di vigneti tutti sui Colli Orientali del Friuli e le bottiglie prodotte da La Mozza, la cantina immersa nella splendida cornice della Maremma Toscana, a Magliano.