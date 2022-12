Joe Bastianich dà lezioni di inglese, ecco come si pronuncia “pulled pork”

di Luca Venturino 3 Dicembre 2022

Si potrebbe dire che il personaggio di Joe Bastianich è diventato noto in tutte le case di Italia soprattutto grazie alla sua avventura con Masterchef, dove di fatto ha vestito i panni del giudice (formando, con Carlo Cracco e Bruno Barbieri, uno dei tridenti più nostalgici e iconici del fortunato programma televisivo) un po’ cattivello e un po’ altezzoso, in grado di bucare la quarta parete e di farti sentire piccolo piccolo e anche stupido stupido. Altro elemento imprescindibile del nostro buon Joe, naturalmente, è l’accento da true american: quella lingua un po’ trascinata che di tanto in tanto inciampa sui pronomi e sulle pronunce e che in altre occasioni deve attingere dall‘inglese per comodità o per abitudine. Insomma, occhio di ghiaccio e accento inconfondibile: questi i marchi di fabbrica, basi solide che Bastianich ha saputo espandere fino a formare (e poi tenere in piedi) il brand della sua persona. Brand che ora, tra l’altro, offre anche lezioni gratuite d’inglese.

Benvenuti a English with Joe!

“Ciao e benvenuti a English with Joe!” dice un Bastianich su di giri in un video pubblicato recentemente sul suo profilo Instagram. “Oggi trattiamo un soggetto molto personale: il barbecue. Noi abbiamo Joe’s American BBQ e quando venite chiedete un panino molto molto famoso, che si chiama…” e qui le mani, retaggio inconfondibile dell’italianità, cominciano ad agitarsi per scandire al meglio le prossime tre parole “Pulled Pork Sandwich”. Parole scandite con intento didattico, non c’è dubbio, ma il cazziatone è chiaramente dietro l’angolo.

“Però, le mie orecchie piangono quando sento uno che mi chiede un puled porc”. Ecco, lo sapevamo. Si sarà mica arrabbiato? “Che roba è un puled? Pulled. Pork. Sandwich! Non puled porc panino. Ripeti con me!” Non abbiamo potuto fare a meno di fare come ci chiede. Stanza buia, lo schermo pulsante del telefono, Joe Bastianich che scandisce le tre parole nella pronuncia corretta con la stessa enfasi con cui si spiega un concetto incredibilmente banale a un poppante. “Bravi. Bravi bravi!” riprende poi. “Così andiamo avanti. La prossima volta vi aspetto da Joe’s American BBQ e vi servo un fantastico pulled pork sandwich!”. Ragazzi, occhio a non sbagliare ancora eh.

Nei commenti c’è chi sta al gioco e chi, invece, si è sentito punto nell’orgoglio. “La tua pronuncia è da invidia” scrive un utente “però se noi italiani dovessimo darti un giudizio sul tuo utilizzo della grammatica… Vedi la cosa è un po’ reciproca!”. Ma se la lezione in pillole non vi è bastata, potreste provare a fare pratica tutti i giorni con il prof in persona: d’altronde, in quel di Joe’s American BBQ stanno cercando personale.