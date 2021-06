Joe Bastianich: il suo volo costretto a un atterraggio di emergenza

Il volo aereo su cui viaggiava Joe Bastianich è stato costretto a un atterraggio di emergenza a causa di un passeggero che ha dato in escandescenze.

A documentare l’accaduto è stato lo stesso ristoratore e personaggio televisivo, nonché indimenticabile giudice di Masterchef (Joe, ci manchi), pubblicando un video sul suo profilo Instagram.

“Così, questo è quello che è successo oggi sul volo Delta #386 da Los Angeles a Nashville”, ha scritto Bastianich come didascalia delle immagini, che vedono una persona legata per mani e piedi e portata via a forza lungo i corridoi dell’aereoplano.

“Un pazzo si precipita nella cabina di pilotaggio urlando che l’aereo deve atterrare”. Qui Joe, prima di proseguire con il racconto si lascia andare a un monito per i suoi fan: don’t do drugs, non vi drogate, che poi finite così. Insomma, proseguendo la storia Bastianich racconta di alcuni passeggeri coraggiosi che lo hanno immobilizzato e legato.

L’aereo però è stato costretto a un atterraggio di emergenza ad Albuquerque NW, dove Bastianich è rimasto bloccato prima di poter ripartire. La vicenda ricorda un po’ – anche se con un finale diverso – quella del video diventato virale nelle scorse settimane in cui una donna si è messa a urlare e a litigare con gli altri passeggeri su un volo Ryanair Milano Ibiza. Solo che negli Stati Uniti sugli aerei non si scherza mica, e il passeggero disturbatore è finito legato come un salame.