Joe Bastianich raddoppia a Milano: il pop up di Joe’s American Barbecue apre il 1 luglio

Joe Bastianich è pronto a inaugurare il pop up estivo di Joe's Amerian Barbecue: l'appuntamento è per il 1 luglio a Milano.

di Luca Venturino 29 Giugno 2022

L’appuntamento è per venerdì primo luglio nello storico Naviglio della Martesana, incastonato nella zona nord di Milano: proprio qui, infatti, approderà il pop up estivo di Joe’s American Barbecue – uno spazio vivo in cui respirare l’atmosfera autentica del country a stelle e strisce per tutto il mese di luglio. L’iniziativa arriva in seguito al successo ottenuto dal medesimo brand al Mercato Centrale di Milano, che di fatto ha spinto Joe Bastianich e soci, Anna Sammarone e Giovanni Baratta, a declinare la formula secondo i bollori dell’estate in corso.

Gli spazi interni saranno abitati da mostre e installazioni, mentre nel grande giardino conviviale che definisce gli spazi esterni si potranno gustare sandwich, burger, hot dog e carni al BBQ innaffiati con i vini al calice delle cantine Bastianich, cocktail speciali smoked&texas e godere della musica dal vivo. Si tratterà, come accennato, di un locale pop up che offre un fitto calendario di eventi dal vivo – nonché l’inconfondibile atmosfera del barbecue americano -: nello specifico, si prevedono spettacoli musicali e di performer, country dance, presentazioni ed esperienze artistiche variegate, che verranno annunciate di settimana in settimana sui canali ufficiali di Joe’s American

Barbecue.

Tutto avrà inizio nella giornata di venerdì primo luglio con l’inaugurazione, mentre lunedì quattro e martedì cinque si proseguirà con una 48 di festa dedicata all’Indipendence Day e al compleanno del socio e Pit Master Giovanni Baratta, che di fatto cade proprio il cinque.