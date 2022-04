Johnny Depp e Amber Heard hanno speso 160.000 dollari in vino: il conto finisce in tribunale

Nella causa di divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard spunta un conto in un negozio di vino, che viene usato per testimoniare chi dei due bevesse di più.

di Valentina Dirindin 30 Aprile 2022

Tra le tante faccende private finite in tribunale per la tormentata causa di divorzio hollywoodiana tra Johnny Depp e Amber Heard c’è anche un conto da 160.000 dollari in vino.

A menzionarlo è stato il manager aziendale dell’attore dei Pirati dei Caraibi, Ed White, che ha testimoniato giovedì in tribunale. Depp ha citato in giudizio Heard per 50 milioni di dollari, sostenendo di averlo diffamato e di aver rovinato la sua carriera e reputazione affermando di essere stata vittima di violenza domestica. L’attrice infatti ha accusato Depp di averla aggredita fisicamente in più occasioni durante la loro relazione, che si è conclusa quando Heard ha chiesto il divorzio nel 2016. In questo contesto a White è stato chiesto in tribunale del suo ruolo nel sistemare le finanze della coppia durante il divorzio. Una delle questioni finanziarie in gioco nel divorzio, infatti, era saldare i conti in sospeso della coppia, che includevano un conto di 160.000 dollari presso Twenty Twenty Wine Merchants, un fornitore di vini Los Angeles.



Da dopo la separazione, ha testimoniato White, il conto è stato quasi azzerato, a parte qualche bottiglia di vino nel periodo natalizio. L’uomo ha sostenuto che a oggi Johnny Depp non beve molto vino e ha parlato della predilezione di Amber Heard per una bottiglia di vino da 500 dollari prodotta dall’azienda vinicola spagnola Vega Sicilia. L’uso di alcol e droghe di Depp e Heard sono stati spesso un argomento di questo processo molto mediatico: l’uno accusa l’altro di averne abusato e di essere l’aggressore nel corso delle liti avvenute.