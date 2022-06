Johnny Depp festeggia al pub la vittoria del processo contro la moglie

di Luca Venturino 2 Giugno 2022

Cappellino, occhiali da sole, birretta al pub con gli amici e un gran sorriso: così Johnny Depp ha deciso di festeggiare la vittoria del processo nei confronti della ex moglie Amber Heard. A dirla tutta, l’iconico interprete di Jack Sparrow non era nemmeno in aula alla lettura del verdetto, ma si trovava già nel Regno Unito per una serie di concerti: l’occasione, tuttavia, era troppo ghiotta per non fermarsi in un pub di Newcastle in compagnia del chitarrista Jeff Beck e la star inglese del rock Sam Fender.

Un verdetto che, stando all’opinione condivisa dalla stragrande maggioranza degli utenti sui social media, era già pressoché scontato; ma che di fatto ha riportato ben 8,35 milioni di dollari nelle tasche dell’attore. In realtà i soldi sarebbero stati 15 milioni, ma il giudice ha trovato giusto ridurre da 5 a 350 mila il totale dei risarcimenti per i danni. “A Depp non interessavano i soldi” ha commentato a tal proposito Tiffany Lunn, musicista, che ha seguito il caso da molto vicino. “È stato provato che non aveva nessuna prova a sostegno di quello che diceva” ha aggiunto riferendosi alle accuse perpetrate dalla ex moglie. Un sollievo che lo stesso Johnny Depp ha confermato con una nota, a poche ore dal verdetto: “La giuria mi ha restituito la vita”.