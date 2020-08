Johnny Depp si dedica alla coda alla vaccinara all’Osteria Romana di Londra

Cosa ci fa Johnny Depp all’Osteria Romana di Londra? Semplice: si dedica alle tagliatelle al sugo di coda alla vaccinara. L’attore ha deciso di prendersi una pausa rilassante dopo le vicende giudiziarie contro il tabloid The Sun che lo aveva accusato di aver picchiato l’ex moglie Amber Heard. E così si è recato all’Osteria Romana di Andrea Reitano per concedersi un tuffo nella cucina e nell’atmosfera romana.

Johnny Depp si è presentato con i soliti occhiali da sole, cappello all’Indiana Jones, camicia slacciata, svariate collane e macchina fotografica al collo, come un turista qualsiasi insomma. Insieme ad alcuni amici si è accomodato in una saletta riservata appositamente e ha ordinato una pasta al sugo di coda alla vaccinara. E’ la seconda volta che Depp torna in questo locale (fra l’altro gettonato da molte altre star come l’attrice Gal Gadot e il calciatore Erik Lamela): la coda alla vaccinara (una delle specialità romane più famose) deve essergli piaciuta parecchio.

Come da rito, poi, al termine della cena, gli altri clienti hanno riconosciuto in quel bizzarramente vestito commensale il noto attore e hanno chiesto a Johnny Depp di farsi qualche foto insieme. E il buon Jack Sparrow ha acconsentito volentieri: un pirata non si tira mai indietro quando deve accontentare i suoi fan.