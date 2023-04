JOOP 2023: gli oli Evo italiani conquistano Tokyo

di Luca Venturino 8 Aprile 2023

Gli oli extravergine d’oliva italiani fanno incetta di premi in quel di Tokyo, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione per l’undicesima edizione di JOOP 2023, evento organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ). Si tratta, per i non iniziati, di una competizione che ha saputo affermarsi come una delle più importanti a livello globale – tanto da essere riuscita a raccogliere, in questa ultima edizione, la partecipazione di 538 etichette provenienti da ben 23 Paesi – e che da undici anni a questa parte persegue l’obiettivo di promuovere le eccellenza olearie non solo nel contesto giapponese, ma sull’intero continente asiatico.

JOOP 2023: il blind tasting della giuria e i premi

Gli oli extravergine d’oliva giunti alla finale sono stati sottoposto a un’analisi in blind tasting di una giuria formata da undici giudici internazionali certificati e supervisionati da tre panel leader: Konstantinos Liris (Grecia), Antonio G. Lauro (Italia), e Miciyo Yamada (Giappone); e un rigoroso processo di selezione ha infine portato alla proclamazione dei vincitori nelle categorie IGP, DOP, Biologico, Monocultivar, Blend e Aromatizzato in cui, a seconda del punteggio ottenuto, ai singoli oli è stato attribuito il riconoscimento Best in Class, Gold e Silver.

Diamo dunque una rapida occhiata ai vincitori di JOOP 2023

Categoria Best of Country:

BEST OF ARGENTINA Altos Limpios – Millan S.a

BEST OF CROATIA Coratina – Z.o. Červar

BEST OF ISRAEL Heart Notes Blend – Bvs Jerusalemoliveoil

BEST OF ITALY Cenzino Ogliarola Del Bradano – Azienda Agricola Vincenzo Marvulli

BEST OF GREECE Ootopia Organic Koroneiki Single Estate Iliokastro – Mb Eleon

BEST OF JORDAN Maida Arbequina – Al Maida Agricultural

BEST OF PORTUGAL Gallo Ancestral Extra Virgin Olive Oil – Gallo Worldwide

BEST OF SPAIN Oro Bailen Picual – Aceites Oro Bailen Galgon 99 Slu

BEST OF TUNISIA Parcelle 26 1ère Récolte – Parcelle 26 (hdmp)

BEST OF TURKEY Oliva Malia Memecik – Malia Tarim Ltd

BEST OF USA Olive Truck – Frantoio – Olive Truck

Menzione speciale: BEST OF CRETA Terra Creta Organic Evoo – Melissa – kikuzaka Sa

I singoli vincitori delle categorie Best of Flavoured e Best of Polyphenols, invece, sono rispettivamente Terraliva Fusion di Terralica e Fruttato Intenso dell’Oleificio Fam Sas, entrambe aziende italiane.

Badate bene, però: non è solo questione di gusto. Da quattro anni, infatti, il concorso JOOP Design Award premia, rimanendo nell’ambito della manifestazione, i produttori che hanno saputo distinguersi nel comunicare l‘identità del loro prodotto attraverso logo, etichettatura o design della bottiglia. Anche in questo caso, naturalmente, i concorrenti sono passati sotto l’attenta lente di una giuria di creativi di fama internazionale: Hasuike Makio (Giappone), Ashizawa Keiji (Giappone), Araki Kosuke (Giappone), Bret Recor (USA), Giulio Iacchetti (Italia), Anselmo Tumpic (Croazia), Prompong Hakk (Thailandia) e Yeşim Eröktem, Doğanberk Demir (Turchia).

I vincitori di JOOP Design Award sono i seguenti:

Midnight Picual – Tamir Farm (Israel) Dia Elis – Elis Land (Greece) Château D’estoublon Bouteillan – Sas Domaine D’estoublon (France)

Qualche interessante nota a margine: stando a quanto riportato, il Giappone continua a profilarsi come un mercato dalle buone prospettive di ampliamento, con un valore di totale di importazioni di olio extravergine d’oliva che si assesta sui 220 milioni di euro nel 2022 e volumi parti a 47 mila tonnellate; mentre, entrando più nei particolari, è interessante notare che le importazioni dall’Italia rappresentano il 40% del valore complessivo con volumi pari a 16 mila tonnellate.