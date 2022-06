José Andrés aprirà un nuovo Bazaar al Waldorf Astoria di Washington DC

È tempo di nuove avventure per lo José Andrés: lo chef ha annunciato che aprirà un nuovo Bazaar al Waldorf Astoria di Washington DC, proprio dove un tempo c’era l’ex Trump Hotel.

Un avamposto del lussuoso Bazaar di José Andrés dovrebbe aprire i battenti entro fine anno al Waldorf Astoria al 1100 Pennsylvania Avenue NW secondo quanto annunciato dallo stesso chef e da ThinkFoodGroup.

In teoria il locale dovrebbe sorgere negli spazi precedentemente occupati dalla steakhouse BLT Prime di David Burke, chiusa ad aprile dopo sei anni di attività. Il locale di Andrés non sarà l’unico presente nell’hotel: all’interno continuerà anche la sua attività lo stellato omakase Sushi Nakazawa.

Per quanto riguarda l’hotel, attualmente è di proprietà del governo federale, ma a rilevarne l’affitto per quest’anno (per la modica cifra di 375 milioni di dollari) è stato il fondo di investimento con sede a Miami di CGI Merchant Group. E non a caso Andrés è anche un investitore di questo fondo.

L’originale Bazaar, poi, rimarrà attivo presso l’hotel SLS di Miami con i suoi tacos “José” conditi con prosciutto iberico e caviale, tortilla de papatas con spuma di patate e i margarita di Andrés. Un altro Baazar dovrebbe poi arrivare al Ritz Carlton New York, mentre altri si trovano a Las Vegas, Chicago e prossimamente nel complesso Grand LA in centro.

In una nota stampa José Andrés ha spiegato che sin da quanto è arrivato a Washington la prima volta nel 1993 ha sempre voluto aprire un ristorante presso l’Old Post Office. E dopo tre decenni ora sta trasformando quel sogno in realtà.

Questo il tweet dove José Andrés ha dato l’annuncio:

People of DC big news! Today after a dream of 30 years I’m announcing we will open @bazaarbyjose in the Old Post Office! Building longer tables in the heart of our nation’s capital, welcoming people from across the city & the world🙏 I’ll share more soon.. @WaldorfAstoria @cgi_mg pic.twitter.com/CFf4QOmRzw

— José Andrés (@chefjoseandres) June 13, 2022