Julie Powell è morta: addio alla scrittrice che amava le ricette di Julia Child

di Manuela 2 Novembre 2022

Lutto nel mondo della cultura e della ristorazione: è morta Julie Powell, la scrittrice che aveva come sogno quello di realizzare tutte le ricette della cuoca Julia Child in un anno (vicenda che ha ispirato il film Julie & Julia con Amy Adams e Meryl Streep).

La nota scrittrice e blogger si è spenta all’età di 49 anni. Si sa che è deceduta nella sua casa di Olivebridge, nello stato di New York, ma le cause sarebbero ancora da accertare. Tuttavia, alcune fonti vicine alla donna, sostengono che sia morta a seguito di un attacco cardiaco.

Era il 2002 quando Julie Powell decise di aprire un blog nel quale registrava i progressi del suo tentativo di riprodurre tutte le ricette di Julia Child. Quest’ultima era una celebre ecuoca e personaggio televisivo americano che scrisse un libro, Mastering the Art of French Cooking, col quale tentò di far conoscere la cucina francese in America.

Il blog della Powell fu un successo, tanto che nel 2005 divenne un libro dal titolo Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen. Qui la Powell raccontava del suo sogno, cioè quello di cucinare in un anno tutte le numerose ricette di Julia Child.

Anche il libro fu un successo ed ecco che nel 2009 ottenne una trasposizione cinematografica. Nel film Julie & Julia di Nora Ephron, Julie Powell era interpretata da Amy Adams, mentre Julia Child da Meryl Streep. Anzi: la Streep fu così brava nel calarsi nei panni di Julia Child da meritarsi un Golden Globe per la sua performance.