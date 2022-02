Just Eat annuncia i migliori ristoranti take away in Italia

di Marco Locatelli 23 Febbraio 2022

Just Eat ha annunciato i vincitori dei Best Restaurant Awards del 2021, il concorso che premia i migliori ristoranti take away in Italia. Gli Awards – si legge nel comunicato stampa di Just Eat – hanno premiato i migliori ristoratori in sedici categorie sulla base dei risultati di business raggiunti, del parere dei consumatori, espresso attraverso un sistema di votazione online, e dalla valutazione di una giuria di qualità, che ha scelto i migliori progetti dedicati ai temi della sostenibilità ambientale, dell’innovazione e della presenza sui social media.

Per le categorie ‘Miglior ristorante per tipo di cucina’ e ‘Miglior ristorante per area geografica’ sono stati gli utenti a decretare i vincitori, che hanno ottenuto il numero più alto di voti dalla community di food lover di Just Eat. E’ Bowl!, il ristorante specializzato in poke a Genova, ad aggiudicarsi il premio di ‘Miglior ristorante d’Italia’, il locale più amato a livello nazionale.

Ma non c’è solo il poke: ecco la classifica completa. Come ‘Miglior ristorante per area geografica’ sono stati premiati: Bowl! (Miglior ristorante in Italia); McDonald’s (Brand internazionale più amato); Old Wild West (Brand nazionale più amato); La Porta Sul Retro – Hamburgeria Artigianale (Miglior ristorante del Centro Italia); Bella Napoli 6 (Miglior ristorante del Nord Italia); Pizzeria Polleria Popi Popi (Miglior ristorante del Sud Italia & Isole).

Come ‘Miglior ristorante per tipo di cucina’: Kaisen (Miglior ristorante di cucina orientale); La Porta Sul Retro – Hamburgeria Artigianale (Miglior Hamburgeria); L’artista del gelato (Miglior dolceria); Manicò Laboratorio (Miglior ristorante di cucina italiana); A Reginella (Miglior Pizzeria); Makao Sushi & Pokè (Miglior Pokè). Come ‘Nuovo miglior ristorante su Just Eat’ premiato Acqua e Farina (Nuovo ristorante con la crescita maggiore su Just Eat).

All’interno della categoria Premi Speciali, che ha incluso i migliori ristoranti con un approccio orientato alla sostenibilità, il concept più innovativo e il miglior progetto social, hanno conquistato il podio: Melloo Pizza Birra & Soul, il miglior ristorante innovativo; Genuino a Trieste, il miglior ristorante ecosostenibile; Pizzeria Porzio, il ristorante che si è distinto per la miglior presenza sui social media.

“Con i Best Restaurant Awards vogliamo consolidare ulteriormente il nostro impegno verso la ristorazione italiana, e sottolineare il ruolo fondamentale dei nostri ristoranti partner. Insieme a una giuria unica e alla nostra community, abbiamo premiato l’impegno e il successo dei ristoranti che si sono contraddistinti nel 2021 e che consentono a milioni di nostri clienti ogni anno di assaggiare le oltre 90 diverse tipologie di cucine presenti sulla nostra piattaforma, dai piatti della tradizione italiana, alle nuove proposte gastronomiche di altri Paesi. Nel 2022 amplieremo ulteriormente la nostra offerta di ristoranti, anche in nuove città, per continuare a garantire la migliore food experience ai nostri consumatori in ogni momento della giornata”, commenta Daniele Contini, Country manager di Just Eat in Italia.