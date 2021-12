Just Eat stringe il primo accordo con i supermercati Asda

Just Eat ha stretto un accordo con la catena di supermercati Asda per la vendita di prodotti alimentari sulla propria piattaforma.

di Luca Venturino 17 Dicembre 2021

Just Eat ha recentemente annunciato di aver stretto un accordo commerciale con la catena di supermercati Asda, in modo da poter vendere generi alimentari attraverso la propria piattaforma di delivery.

Si tratta del primo accordo del brand con una grande catena di supermercati britannica, ed è giunto dopo una serie di critiche: molti dei suoi competitor, di fatto, hanno stretto partnership del genere già da diverso tempo, basti pensare a Deliveroo con Waitrose o Aldi, o piuttosto alle collaborazioni tra Uber e Shell e Sainsbury’s. E il settore del delivery è sempre più saturo, anche grazie all’approdo in Europa di compagnie come Gorillas, Getir e Weezy, tutte arrivate nel corso dell’anno, con compagnie d’oltreoceano (come DoorDash) che si preparano a fare il loro debutto europeo.

“Con oltre 60.000 ristoranti partner sulla piattaforma Just Eat, diffusi nel 95% del Regno Unito, la partnership con Asda segna la fase successiva dell’impegno di Just Eat nel fornire il miglior servizio e la migliore gamma di opzioni per i suoi consumatori”, ha commentato l’azienda con una nota.