Justin Timberlake e Tiger Woods hanno aperto un bar in centro a New York

di Luca Venturino 27 Settembre 2023

La musica ci sarà, e in questo non c’è nulla di nuovo; ma ci sarà un modo per infilare anche un qualcosa che c’entri con il golf? Beh, in realtà sì. Ma cominciamo dall’inizio: Justin Timberlake e Tiger Woods hanno aperto un bar nel pieno centro di New York, in un improbabile “matrimonio” iniziato – stando a quanto lasciato trapelare – per un comune amore per lo sport e la competizione.

Il T-Squared Social – questo il nome del bar in questione – è appena stato inaugurato a Manhattan, nella hall al piano terra della Emigrant Savings Bank sulla 42esima strada e dispone di un club esclusivo per i suoi soci, cocktail, musica, freccette e simulatori per giocare a golf e a bowling. Mica male.

Justin Timberlake e Tiger Woods entrano in un bar…

C’è chi si trova tra amici al bar e dopo una manciata di birre decide di fondare una band dal nome discutibile e chi invece sceglie di inaugurare un bar nel cuore della Grande Mela dopo aver giocato una partita di golf ad Albany, nelle Bahamas. A Justin Timberlake e Tiger Woods, se siamo a credere a quanto dichiarato, pare che sia capitato proprio così – una conversazione tra una buca e l’altra et voilà, apriamo un bel locale con dei simulatori per giocare a golf e bowling.

Alla partita erano per di più presenti – ma pensa te che fortuna! – anche degli azionisti di Nexus Luxury Collection che, naturalmente, si sono riservati uno spazio all’interno della partnership. Il resto è piuttosto semplice: Timberlake e Woods si sono raccontati l’un l’altro di avere “sognato di costruire qualcosa che unisse le loro passioni e creasse un luogo che incarnasse il loro amore per la competizione, i giochi, lo sport, la musica, l’intrattenimento e la socializzazione”.

Il menu, che d’altronde lo sappiamo che oltre a essere curiosi siete anche golosi, comprende grandi classici come hamburger, ali di pollo e popcorn fino a una ricca selezione di frutti di mare; serviti in una sala che ospita un televisore da 200 pollici.

“Sapevamo che un concetto come T-Squared Social avrebbe prosperato a New York” ha raccontato Justin Timberlake. “È uno spazio bellissimo che trascende la tipica esperienza di un bar sportivo”. Un entusiasmo condiviso anche dal suo partner in affari: “Justin e io abbiamo pensato che sarebbe stato bello creare un luogo che combinasse le nostre cose preferite e riunisse le persone per divertirsi”, ha spiegato Tiger Woods.