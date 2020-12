Kamala Harris: una sua video ricetta per il tacchino del ringraziamento spopola su TikTok

La celebre neo vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, sta spopolando su Tik Tok con un vecchio video in cui presenta la sua ricetta del tacchino. La numero due del nuovo presidente Usa Joe Biden ha svelato i suoi consigli per la salatura del tacchino a un giornalista nel 2019.

In occasione di quel giorno del ringraziamento, infatti, Jonathan Capehart del Washington Post ha chiesto all’allora senatrice Harris il suo metodo per mettere in salamoia un tacchino. Kamala Harris era andata nel dettaglio, spiegando tutti i passaggi per la sua salamoia e anche dando una ricetta per chi cercava qualcosa di più semplice e veloce, il tutto mentre si preparava per un’apparizione televisiva.

Capehart l’aveva ripresa con una telecamera, pubblicando tutto su Twitter. Ora, a distanza di un anno, quel video è riemerso dal web, e i fan stanno imparando che non solo Harris sa come pronunciare un discorso , ma sa anche come cucinare un tacchino come uno chef professionista.

I Tiktoker sono impazziti per la ricetta di Kamala Harris: l’utente @feministmama, ad esempio, ha cucinato il tacchino del ringraziamento seguendo i consigli del vice presidente eletto e ha scritto addirittura che il risultato ottenuto era “il miglior tacchino che avesse mai fatto”.

[Fonte: Insider]