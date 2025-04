Kassandra di Masterchef 13 è la chef di un nuovo bistrot milanese

Kassandra Galindo Rodriguez, ex concorrente Masterchef di origini spagnole cresciuta a Trento, indossa la toque per il nuovo ristorante milanese Tre Gazzelle Bistrot. Per chi bazzica il capoluogo lombardo, il nome potrebbe suonare familiare: si tratta infatti di un progetto di espansione dello storico e omonimo caffè di corso Vittorio Emanuele. Il nuovo bistrot ha trovato casa a 3 minuti a piedi dal bar genitore, poco distante dal duomo. In tavola chef Galindo Rodriguez porterà piatti dedicati alla sua famiglia.

Com’è il nuovo bistrot

Dopo essere uscita da Masterchef alla decima puntata, Rodriguez ha fatto armi e bagagli e ha lasciato il Trentino per Milano. Lì, nell’ultimo anno, ha lavorato in ristoranti diversi, tra cui il The View di Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione del talent culinario.

Poi l’incontro con Valentina Calacoci, titolare del Tre Gazzelle Bistrot, il nuovo ristorante a due piani di via San Pietro all’Orto dove la chef porterà una cucina che è anche una dedica. Il menu degustazione, non a caso, si chiama “A mia madre”, e proprio a lei è dedicata la portata di apertura, un gazpacho con capasanta e cetriolo.

Sulla carta trova posto anche un piatto in onore del papà, il piccione, che è al contempo un riferimento a Masterchef: come racconta alle pagine de Il Gusto, la chef avrebbe voluto portare questa ricetta in finale, se ci fosse arrivata. Un posto speciale in menu è lasciato anche a Valerio Braschi, per cui la cuoca è stata chef de rang; a lui va il Glacier 51 cotto a bassa temperatura con crema di topinambur.

Lo scheletro del Tre Gazzelle Bistrot resta lo stesso dell’ex Twins Cafè, da cui eredita l’impostazione con bar e tavola fredda al piano terra. Il ristorante si sistema invece al primo piano, dove si cena dal martedì al sabato con cucina a vista. L’unico dubbio che ci resta è: il processo di assunzione del personale sarà andato meglio dell’ultima volta?