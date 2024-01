Ci eravamo persi il “Sei bellissima” di Joe Bastianich a Kassandra

Ohibò, ce lo eravamo persi. Beh, non è tutta colpa nostra: Joe Bastianich lo sussurra piano piano e MasterChef si è ben guardato dal sottotitolarlo. Di cosa stiamo parlando? Beh, di quel “Sei bellissima” che Joe Bastianich ha rivolto a Kassandra durante l’ultima puntata di MasterChef Italia. Ma non temete: con un post su Instagram Kassandra ha provveduto a ricordare a tutti quel momento in cui MasterChef si è trasformato in CupidoChef.

Joe Bastianich, cosa ci combini?

Ad essere onesti, se avete letto i Top e i Flop, la nostra Valentina Dirindin qualcosa aveva subodorato, quel momento in stile “Ti porto a vedere la mia collezione di farfalle” non era passato inosservato. Ma il sussurro ci era sfuggito.

Un po’ di contesto per tutti coloro che si sono persi il fatidico sussurro. Durante l’Invention Test gestito da Joe Bastianich, con la “parca” sete di vendetta che la contraddistingue, ecco che a Michela, vincitrice della Mystery Box e dunque della Golden Pin, viene chiesto di attribuire una penalità a uno dei concorrenti.

Michela non ci pensa su due volte ed ecco che Kassandra si trova a dover iniziare a cucinare dopo gli altri. Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, però, hanno una buona notizia per lei: passerà quel tempo dedicato alla penalità in compagnia di Joe Bastianiche, che le suonerà e canterà una canzone.

Così un baldanzoso Joe Bastianich prende cavallerescamente sotto braccio una Kassandra con gli occhi a cuoricino e la porta nel salotto annesso alla dispensa dove si mette a suonare e cantare Purple Rain. Finita la penalità, ecco che Bastianich le ricorda che deve tornare a cucinare, incoraggiandola e dicendole che secondo lui cucinerà un bel piatto.

A questo punto Kassandra, con gli occhi sempre più a cuoricino, chiede a Joe se lo può abbracciare. Ovviamente Joe acconsente e, mentre l’abbraccia, le fa un in bocca al lupo. E mentre Kassandra lo ringrazia, ecco che si sente Joe Bastianich sussurrarle un “Sei bellissima”.

Frase che però non viene sottotitolata da MasterChef. Fateci caso, nel video tutto il resto del discorso è sottotitolato, ma quel “Sei bellissima” no:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kassandra (@kassandra_masterchef13)

Ovviamente MasterChef non lo ha sottotitolato appositamente, impensabile una casuale svista del genere proprio in quel momento. Mentre giustamente il #teamdivanodicasa si sofferma sul fatto che, in teoria, Joe Bastianich sarebbe sposato (anche se tempo fa erano saltate fuori notizie in merito a qualche alto e basso nella relazione con la moglie), noi ci chiediamo da quando MasterChef si sia trasformato in CupidoChef.

Cioè, non che non siano mai mancati siparietti ammiccanti, flirt semi nascosti e frasi ambigue (ma neanche poi più tanto). E questa stagione ha subito una netta virata hot quando l’accoppiata Eleonora/Niccolò, nella prova in cui uno era bendato e l’altra non poteva parlare, per scambiarsi informazioni sul piatto hanno improvvisato l’improbabile tecnica della “strizzata del capezzolo”.

Per non citare, poi, altri reality show di Sky in cui cose simili sono già accadute (non so perché, ma mi è venuto in mente un certo Morgan a X-Factor).

Ma Bastianich, un po’ di contegno, suvvia. Questo è un programma di cucina, magari bastava anche “piacioneggiare” un po’ di meno e limitarsi a un più adeguato “Sei bravissima”. Ah, ovviamente Kassandra è andata al settimo cielo dopo quella frase, tanto che nel post ha scritto “Dopo che @jbastianich mi ha detto “sei bellissima”, mi ha cantato e suonato Purple Rain e mi ha abbracciata, io posso morire felice 🤣😍 P.s. si raga, hanno cucinato i miei ormoni in questa prova, non io.. ahahah”.

Calma Kassandra, vacci piano: cosa facciamo se, per errore, in una delle prossime puntate si dovesse palesare Jeremy Chan?