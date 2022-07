Kate Moss diventa “madrina” di Diet Coke: sarà direttrice creativa per il 40° compleanno

di Luca Venturino 11 Luglio 2022

Kate Moss è diventata “madrina” di Diet Coke: all’icona della moda è stato di fatto affidato il ruolo di direttrice creativa per il quarantesimo compleanno del prodotto, e si occuperà pertanto di curare l’immagine della bevanda in questa stagione così importante. A onore del vero non è certo la prima volta che Moss si trova a dover ricoprire un ruolo di questo tipo, anche se fino a questo momento si è occupata esclusivamente di aziende di moda come Topshop o Messika Paris: in ogni caso, senza ombra di dubbio la supermodella inglese sarà in grado di valorizzare la Diet Coke offrendole la visibilità e il successo che cerca.

Stando a quanto lasciato trapelare dallo stesso brand di bevande il claim per la campagna di comunicazione inerente alla stagione del suo quarantesimo compleanno sarebbe già stato deciso – “Love What You Love” – e pare perfino che goda del pieno benestare della nuova direttrice creativa. Al di là dell’ovvio aumento di visibilità e vendite che il nome di Kate Moss porta con sé, infatti, c’è da immaginare che Diet Coke l’abbia scelta proprio per offrire quel tocco di eleganza e classe in più per festeggiare a modo il traguardo in questione.

La stessa Moss ha recentemente comunicato, attraverso la sua Kate Moss Agency, di essere assolutamente entusiasta di essere entrata a far parte della famiglia di Diet Coke, e di adorare le collaborazione passate con profili del calibro di Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier e perfino Marc Jacobs che curarono il restyling della bevanda firmando edizioni limitate tuttora ambitissime dai collezionisti.