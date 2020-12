Katie Holmes e lo chef italo americano: è ufficialmente amore

L’attrice Katie Holmes ha davvero trovato l’amore con lo chef italo americano Emilio Vitolo. Emilio Vitolo lavora come chef nel ristorante di famiglia Emilio’s Ballato a SoHo , che suo padre (Emilio Vitolo Sr.) ha acquistato all’inizio degli anni ’90.

Un locale amatissimo dalle celebrities e dal pubblico, probabilmente anche grazie all’ottimo lavoro svolto dallo chef. I due erano stati ritratti insieme già più volte, ma mancava una sorta di ufficializzazione del loro legame, arrivata immancabilmente via social in occasione del 42esimo compleanno di lei.

Per festeggiare, Vitolo (popolarissimo sui social, con quasi 50mila follower su Instagram) ha pubblicato una foto in bianco e nero che li ritrae insieme sorridenti, uno in braccio all’altro, con una dedica piena di amore: “La persona più straordinaria, gentile e bella”, ha scritto lo chef. “Ogni volta che vedo il tuo viso mi viene da sorridere. Buon compleanno !!! Ti amo!”.

E anche lei, che dopo il divorzio dall’attore Tom Cruise era sempre stata molto riservata sui suoi legami personali (forse, si dice, anche per clausole contrattuali matrimoniali che le impedivano di rendere pubbliche le sue relazioni), ha risposto con grande entusiasmo, commentando la foto postata da Vitolo con un “Grazie mille amore mio, anch’io ti amo”.