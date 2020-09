Katie Holmes: uno chef newyorkese l’ultima fiamma dell’attrice

La nuova fiamma dell’attrice Katie Holmes sarebbe uno chef newyorkese. Almeno, così scommettono i ben informati di gossip, che si basano su alcune foto dei paparazzi che ritrarrebbero la star hollywoodiana in compagnia del cuoco trentatreenne Emilio Vitolo.

Dopo Tom Cruise (da cui la Holmes ha avuto una figlia, la piccola celebrity Suri) e il presunto legame con Kamie Foxx, la nuova relazione della riservatissima Katie sembra essere con un bell’italiano. Anzi, italo peruviano, per la precisione, visto che la madre è di origine sudamericana. Emilio Vitolo lavora come chef nel ristorante di famiglia Emilio’s Ballato a SoHo , che suo padre (Emilio Vitolo Sr.) ha acquistato all’inizio degli anni ’90.

Un locale amatissimo dalle celebrities e dal pubblico, probabilmente anche grazie all’ottimo lavoro svolto dallo chef. Non solo tra i fornelli, verrebbe da dire, visto che il bell’Emilio è anche una star del web (21mila follower su Instagram, tanto per dire) e ha anche provato la carriera di attore, recitando in spettacoli come Royal Pains e Inside Amy Schumer.

Le immagini paparazzate mostrano l’attrice quarantunenne e il cuoco sorridere davanti a un bicchiere di vino, intenti a fare due chiacchiere. Nulla di compromettente, dunque, ma lo star system è pronto a scommettere che si tratta di molto di più di un’amicizia.

