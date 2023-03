Kellogg’s si divide in due società indipendenti: Kellanova e WK Kellogg Co

Tempo di ristrutturazioni in casa Kellogg's: la multinazionale americana diventa Kellanova e WK Kellogg Co.

di Luca Venturino 17 Marzo 2023

È tempo di ristrutturazione in casa Kellogg’s: il colosso a stelle e strisce, prossimo alla separazione in due società indipendenti, ha infatti recentemente svelato i nomi di queste ultime: si tratterà di Kellanova e WK Kellogg Co. L’obiettivo di tale separazione, tanto per intenderci, è quello di semplificare la struttura aziendale in modo tale da concentrarsi sul business degli snack globali e dei cereali negli Stati Uniti: Kellanova andrà dunque a coprire il business globale di snack, cereali e noodles internazionali, alimenti surgelati a base vegetale e prodotti per la colazione nordamericane; mentre WK Kellogg Co si occuperà dell’attività cerealicola nordamericana.

Kellogg’s e la separazione in due società: tutti i dettagli

Ma facciamo un passo indietro: è bene notare, prima di proseguire, che i nomi in questione entreranno infatti in vigore in relazione allo spin-off del business dei cereali nordamericani, che Kellogg Company ha in programma di portare a compimento entro la fine dell’anno in corso. Solo allora la denominazione delle società andrà effettivamente a cambiare, mentre il marchio Kellogg’s rimarrà attivo e presente sulla confezione del prodotto di entrambe le nuove linee.

L’obiettivo per quanto riguarda Kellanova è quello di istituire una “potenza globale di snack” con un portafoglio ricco di marchi del calibro di Cheez-It, Pop-Tarts, Kellogg’s Rice Krispies Treats, MorningStar Farms, Incogmeato, Gardenburger, Nutri-Grain, RXBAR ed Eggo. Kellanova si occuperà per di più di gestire una suite di importanti marchi internazionali di cereali tra cui Kellogg’s , Frosties, Krave, Coco Popos, Miel Pops e diversi altri.

“Il ‘Kell’ riconosce apertamente la nostra connessione duratura con Kellogg Company, mentre ‘anova’, che combina ‘a’ e la parola latina ‘nova’, che significa ‘nuovo’, segnala la nostra ambizione di evolverci continuamente” ha spiegato Steve Cahillane, Presidente e Amministratore Delegato di Kellogg Company.

Come anticipato in apertura, l’attività cerealicola nordamericana prenderà invece il nome di WK Kellogg Co, e sarà “arà un’azienda alimentare iconica negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi, con un patrimonio di innovazione e oltre un secolo di successi operativi” grazie al suo portafoglio ricco di marchi come Kellogg’s , Frosted Flakes, Froot Loops, Special K, Raisin Bran, Rice Krispies e Corn Flakes.

“Il nome WK Kellogg Co onora l’eredità del fondatore WK Kellogg, celebrando il suo spirito di innovazione e imprenditorialità” ha commentato Gary Pilnick , Amministratore Delegato designato di WK Kellogg Co. “Il logo stesso deriva dalla firma iconica di Mr. Kellogg. ha elevato il ‘Co’, sottolineando la nostra ambizione come start-up di 117 anni portando l’azienda originale del signor Kellogg a nuovi livelli”.