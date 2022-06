Kellogg’s si divide in tre società indipendenti

di Luca Venturino 21 Giugno 2022

Il consiglio di amministrazione della Kellogg’s ha recentemente approvato un piano volto alla divisione del proprio portafoglio americano a base vegetale in tre società quotate e indipendenti: si tratterà della Global Snacking Co, con 11,4 miliardi di dollari di vendite nette, North America Cereal Co, con circa 2,4 miliardi di dollari e Plant Co., con 340 milioni di dollari di vendite.

Queste tre “sorelle”, una volta divise, saranno libere di concentrarsi sulle rispettive priorità strategiche grazie a una maggiore flessibilità operativa che di fatto permetterà un’allocazione più mirata ed efficiente di capitale e risorse. Importante notare, inoltre, che gli azionisti riceveranno azioni delle due entità scorporate (North America Cereal Co. e Plant Co. – anche se di fatto si prevede che lo scorporo della prima potrebbe precedere quello di Plant Co.) su base proporzionale rispetto alle quote investite in Kellogg’s Co: in questo contesto, si segnala che al più recente aggiornamento di borsa, risalente alla sessione di pre market di martedì, le azioni dell’azienda a stelle e strisce facevano registrare un notevole aumento di valore (+7,05% a 72,30 dollari).

“Queste aziende hanno tutte un importante potenziale autonomo” ha dichiarato a tal proposito il presidente e CEO di Kellogg’s Co, Steve Cahillane. “Una maggiore attenzione consentirà loro di indirizzare meglio le proprie risorse verso le loro distinte priorità strategiche”.