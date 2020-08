KFC: apre nuovo ristorante in Lombardia, è il dodicesimo

KFC apre un nuovo ristorante in Brianza, il dodicesimo in Lombardia. Domani, giovedì 20 agosto, all’interno del centro commerciale Il Globo di Busnago (provincia di Monza Brianza) apre i battenti un nuovo Kentucky Fried Chicken.

Il primo KFC brianzolo è aperto tutti i giorni, dalle 11.30 alle 22.00 da lunedì a sabato e dalle 11.30 alle 21.00 la domenica. Presenti anche servizio caffetteria, e gelati e dessert.

Non manca ovviamente la possibilità di farsi recapitare a casa pollo fritto e alette piccanti con Deliveroo ed è disponibile anche il servizio d’asporto.

“La Lombardia si conferma regione strategica per noi e siamo orgogliosi che il nostro sviluppo riparta proprio da qui: delle 3 nuove aperture che abbiamo realizzato dal mese di giugno, due sono in quest’area – spiega Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia –. Continuiamo a rispondere alle diverse e nuove esigenze dei nostri clienti offrendo, anche nel ristorante di Busnago, la possibilità del take away e della delivery. Naturalmente sarà possibile anche pranzare nella food court del centro commerciale sulla quale si affaccia il ristorante. Il nuovo KFC di Busnago avrà inoltre 3 chioschi dedicati al self ordering per un’esperienza di acquisto ancora più rapida e contemporanea”.

Significativa inoltre la ricaduto occupazionale, come spiega il gestore Filippo Caravatti: “Fra le ragioni di tale orgoglio c’è senz’altro quella di offrire un contributo di occupazione e di rilancio economico a questa zona: il nostro nuovo ristorante nel centro commerciale Globo offre lavoro a 20 persone, che provengono per la maggior parte dal territorio”.

FONTE: Milano Today