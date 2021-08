Kfc apre un hotel a tema pollo fritto

Un pop up restaurant a tema pollo fritto sarà aperto per 11 giorni da Kfc a Londra: nelle stanze un pulsante per ordinare pollo a volontà.

di Valentina Dirindin 7 Agosto 2021

Kfc sta per aprire a Londra un luogo da sogno per tutti gli amanti del pollo fritto: un pop up hotel a tema, dove si potranno avere – compresi nel prezzo del soggiorno – fino a 100 sterline di pollo fritto gratuito. Di più: gli ospiti dell’albergo avranno a disposizione in ogni stanza uno speciale pulsante “premi per il pollo”, con cui inviare una chiamata per ordinare del pollo fritto in camera. Una vacanza dietetica, insomma.

Ma quanto costerà questo paradiso del colesterolo? 111 sterline a notte, in cui appunto sono comprese le 100 sterline di pollo fritto che gli ospiti dell’hotel possono ordinare gratuitamente (non di più, fa sapere l’azienda, per prevenire “un consumo eccessivo”).

La catena di fast food ha dichiarato in un comunicato stampa mercoledì che il suo hotel “House of Harland” (Harland David Sanders è il colonnello icona e fondatore della catena) aprirà a Londra per 11 notti tra il 18 e il 29 agosto, un riferimento alle 11 erbe e spezie che entrano nel suo pollo.

Un servizio studiato in ogni dettaglio: c’è pure la “Colonnello Mobile”, una cadillac nera targata Kfc che recupererà gli ospiti e li porterà direttamente in albergo. Gli ospiti possono prenotare solo soggiorni di una notte per un massimo di due persone.