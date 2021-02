KFC apre un nuovo ristorante a Pomezia, con il drive-through

Nonostante i tempi che corrono non siano propriamente favorevoli alle attività di ristorazione, alcune grandi catene di fast food stanno aprendo diversi nuovi ristoranti in giro per l’Italia. Fra queste anche KFC, che il 5 febbraio inaugura un nuovo locale a Pomezia, in via del Mare 16, nell’area della città metropolitana di Roma. E con tanto di servizio drive-trhough.

A gestire il ristorante sarà la società US Food Network S.r.l., Franchising Partner di KFC Italia, che arriva così a 19 locali KFC sotto la sua ala in tutto il territorio nazionale. Il KFC di Pomezia si sviluppa su due piani con 128 posti a sedere totali in sala e appunto il drive-through che permette quindi di ritirare il proprio ordine senza scendere dall’auto.

“Con questa apertura salgono a 47 i ristoranti del nostro brand in Italia, di cui 9 nel Lazio – afferma Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia – Continuare a sviluppare la nostra presenza sull’intero territorio nazionale, contribuendo alla tenuta dell’economia e dell’occupazione, è un obiettivo ancora più sfidante in questo momento storico.

Siamo orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo grazie alla forza e alla solidità del nostro sistema. Con il ristorante di Pomezia continuiamo anche la diffusione del format drive-through, un asset dello sviluppo del brand in Italia: è molto apprezzato dai nostri clienti per la comodità di acquistare i prodotti senza scendere dall’auto ed è una modalità particolarmente gradita in questa fase, in ottica di sicurezza”.

Fonte: Roma Today