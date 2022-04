KFC avvia la partnership con Autogrill aprendo un ristorante nella Stazione Centrale di Milano

di Luca Venturino 13 Aprile 2022

KFC e Autogrill avviano un’importante partnership inaugurando l’ottavo ristorante della catena a stelle e strisce di fast food nel capoluogo lombardo, stringendo di fatto il legame tra la città meneghina e KFC Italia e soprattutto ponendo la prima mattonella per una lunga e fruttuosa cooperazione. Il nuovo locale sarà aperto nella Stazione Centrale di Milano, che sempre più si va a confermare come luogo di destinazione anche per il cibo e i format di ristorazione.

Il ristorante, che andrà a incastonarsi tra le altre attività presenti nella grande galleria commerciale rinnovata nel 2010, offrirà ai propri clienti 112 posti a sedere e la possibilità di ordinare con l’ormai tradizionale approccio omnichannel, che permette di alternare al classico ordine in cassa quello tramite gli appositi chioschi nelle sale o attraverso le app del brand; e crea di fatto 40 nuovi posti di lavoro. “Siamo lieti di avviare una partnership con KFC, che condivide con Autogrill la profonda attenzione al cliente, al gusto e alle materie prime utilizzate” ha commentato a tal proposito Andrea Cipolloni, Ceo Europe–Italy di Autogrill. “La collaborazione di Autogrill e Kfc in un luogo strategico come la stazione di Milano Centrale sarà fondamentale per garantire a tutti i viaggiatori una pausa rilassante e piacevole”.