KFC cerca un assaggiatore di pollo fritto, “che sia il più grande fan” del fast food

Sì, avete capito bene. Cercano un nuovo volto pubblicitario da KFC, a patto che si voglia diventare assaggiatori ufficiali di pollo fritto. Dunque, se quando pensate al comfort food, la prima cosa che vi viene in mente è il pollo fritto della catena, fatevi sotto. La singolare proposta recita nell’annuncio pubblicato sul sito dell’azienda: “Cerchiamo il nostro più grande fan per la prossima campagna. Vogliamo un professionista “lecca – dita”. (Quanti si leccano le dita dopo aver mangiato fritto?).

E ancora: “Sì, un fortunato fan avrà la possibilità di entrare nel mondo del Kentucky Fried Chicken, farsi strada fra le stars e diventare il volto dell’ultima campagna della leggenda del pollo frillo. Il vincitore parteciperà infatti a un photoshoot e finirà sui manifesti dell’azienda. Gli aspiranti assaggiatori devono scrivere su Twitter a KFC per quale ragione dovrebbero esser scelti per il ruolo, utilizzando l’hashtag #kfcfryerme (“KFC friggimi”)”.

Nel messaggio non è specificata la quantità di pollo fritto che il vincitore del contest dovrà inghiottire per il lavoro, ma basta andare sui social per rendersi conto di chi è già all’opera. Il colosso statunitense, che inizia a prendere piede anche in Italia, ha lanciato pochi giorni fa le ciambelle glassate con il pollo fritto.

Fonte: Metro