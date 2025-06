KFC dedica un nuovo menu alla nuova serie di Squid Game (che sta arrivando)

Per la terza stagione della popolare serie coreana, Kentucky Fried Chicken rapisce i suoi clienti per un'esperienza immersiva.

Sulle note inquietanti della sigla della popolare serie Squid Game (la cui terza stagione arriverà nello Stivale il 27 giugno), KFC ha messo in scena una campagna brandizzata per coinvolgere i clienti affezionati al fast food e alla produzione coreana di Netflix in un’esperienza immersiva. Sparpagliando qua e là indizi sui social e in giro per le città, la catena ha attratto e selezionato (o meglio, rapito) quattro vincitori da Nord a Sud, che hanno potuto addentare il nuovo menù a tema disponibile in tutta Italia fino al 21 luglio.

Dal rapimento al morso

Se offrire sorprese ispirate a cartoni, film e serie TV è una prerogativa del fast food ad archi gialli, stavolta anche KFC ha deciso di lanciarsi in una collaborazione dal sapore televisivo, creando insieme a Netflix una campagna immersiva sul fil rouge (o meglio, fil rose) del successone Squid Game.

In questi giorni, tra guerilla marketing e post sui social, la catena del pollo fritto ha diffuso vari indizi e un numero di telefono da contattare. In perfetto stile Squid Game, quattro partecipanti (da Pisa, Varese, Trapani e Latina) sono stati prelevati con un van brandizzato appositamente e, scortati da due guardie in costume, sono stati accompagnati agli store KFC più vicini per gustare il nuovo menù dedicato.

Le città in questione erano rispettivamente Livorno, Milano, Palermo e Roma, e i luoghi di provenienza dei vincitori non sono stati scelti casualmente: si tratta di località dove Kentucky Fried Chicken non ha sedi, ma, come spiega Marzia Farè (chief marketing officer di KFC Italia), “se i nostri clienti non possono raggiungerci facilmente, siamo noi ad andare a prenderli, letteralmente”.

Il menu KFC targato Squid Game

Va bene, ma com’è il nuovo menu a tema? Molto rosa, con grafiche sui cestini e sulle confezioni che riprendono le immagini della serie TV. Anche i bun dei burger si rivestono del tenue colore, mentre il pollo di bucket e panini viene glassato con una salsa coreana che richiama l’ambientazione del tormentone Netflix. Edizione limitata disponibile fino al 21 luglio.