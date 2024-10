Con i pupazzetti di Friends abbiamo capito il potere che ha l’Happy Meal di McDonald’s sui bambini

Una doverosa introduzione: gli Happy Meal per adulti esistono o sono esistiti, avevano sorprese ovviamente calibrate sull’onda della nostalgia e sono o sono stati un successone – un po’ perché la nostalgia vende sempre e un po’ perché si vendevano per una fortuna. Ecco, i nuovi pupazzetti di Friends lanciati da McDonald’s Spagna giocano sulle stesse note, ma allo stesso tempo ci insegnano anche qualcosa di più interessante.

Che ci vedranno mai, i bambini, nelle sorprese di Happy Meal? Ecco, probabilmente lo stesso che noialtri più adulti, almeno per quanto concerne l’anagrafe, vediamo nei pupazzetti di Friends, lanciati in occasione del trentesimo anniversario della celeberrima serie televisiva.

Il menu, la salsa speciale… E un restyling?

Gli archi dorati non si lasciano sfuggire l’occasione, in altre parole. Perché di occasione si tratta, non c’è ombra di dubbio: come abbiamo visto la storia ci insegna che l’operazione nostalgia è terra fertile, e l’onda di notorietà di Friends è abbastanza abbondante e popolare da potere essere cavalcata in tutta comodità. Poi chiaro, ci sono tutte quelle paroline magiche che fanno da preludio alla caccia al tesoro, e che fanno venire l’acquolina in bocca a chi sogna ampi margini di guadagno in una futura rivendita. Siamo troppo cinici?

Ma no, dai. Sono solo le regole del gioco: “edizione limitata”, un bacino di utenza adulto e dunque considerevolmente più disposto a tirare fuori il grano, la portata mediatica legata alla fusione tra uno dei più noti colossi a stelle e strisce e una delle più famose serie televisive di tutti i tempi. Insomma, con le dovute proporzioni è un po’ la stessa questione delle scarpe della Lidl. Ma abbiamo cianciato abbastanza.

I clienti potranno scegliere tra diversi panini, tra cui Big Mac, McChicken e McRoyal DeLuxe, con tanto di bevanda, patatine e una salsa speciale chiamata Marinara di Monica, in un evidente omaggio al personaggio interpretato da Courteney Cox. Ma l’onda della nostalgia non si ferma qui.

Un trailer rilasciato dalla divisione spagnola di McDonald’s mostra un punto vendita opportunamente trasformato così da ricordare il celebre Central Perk, il bar dove i protagonisti passavano gran parte del loro tempo, con tanto di divano arancione e risate del pubblico in sottofondo. Molto anni Novanta.