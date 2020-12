KFC: la console esiste davvero, ed è pure uno scaldavivande

Una console da gioco che è anche uno scaldavivande. Stiamo parlando della KFConsole, dispositivo che KFC ha ufficializzato in queste ore sui social, confermando quindi l’annuncio – che sembrava uno scherzo – di qualche mese fa.

Insomma, altro che una presa in giro: la console è viva e vegeta e – anche se ancora non ci sono data di uscita e prezzo – è stata realizzata grazie alla collaborazione con Cooler Master, popolare azienda di componenti per PC.

KFConsole è praticamente un computer di fascia alta dove gli appassionati potranno far girare i loro titoli preferiti a risoluzione 4K e 240 FPS e la macchina è predisposta anche per la realtà virtuale.

“Andando avanti dalla nostra campagna teaser iniziale all’inizio di quest’anno, siamo così lieti di dare finalmente ai fan esattamente quello che volevano; rendere la KFConsole una realtà -, ha detto il responsabile delle PR di KFC Mark Cheevers -. Sappiamo tutti che la guerra tra console è feroce, ma siamo molto fiduciosi che KFConsole sia il nostro prodotto di punta. Questa macchina è in grado di eseguire giochi con specifiche di alto livello, il tutto oltre a mantenere caldo il tuo pasto per il tuo divertimento con la tua esperienza di gioco…cosa c’è che non va?”.

Fonte: Lega Nerd