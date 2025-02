KFC lancia i NOggets, con il pollo fritto giusto: cosa ci hanno dato fino a oggi?

KFC è nell’immaginario collettivo sinonimo di fast food del pollo fritto. Che siano alette, filetti o cosciotti del volatile, ce n’è per tutte le forme. Ma il recentissimo arrivo dei nuggets – anzi, dei NOggets – è una novità per Kentucky Fried Chicken, per quanto assurdo possa sembrare. Quel NO nel nome la dice lunga: non saranno i soliti bocconcini di pollo che servono tutte le altre catene, ma un prodotto impanato e fritto sul momento, con filetti di pollo tagliati a mano. Ma vale lo stesso per le altre preparazioni già in menù, giusto?

La crocchetta dei “no”

Sembra strano, ma il fast food del colonello Sanders lancia solo ora, per la prima volta, un prodotto emblematico nel ricettario del pollo fritto: i nuggets. Lo fa con una campagna incentrata sull’headline “NO gusto fake, NO pollo shake”. In altre parole, l’idea è quella di servire un bocconcino che non abbia nulla a che vedere con “le solite pappettine di pollo macinato, pre-impanato e surgelato che non sanno di niente”. L’enfasi è insomma sul gusto autentico e su una ricetta genuina. Una novità, sottolinea il brand, nel settore. E rispetto ai loro prodotti? Anche le alette, i filetti e i cosciotti di pollo finora serviti da KFC rispettavano già lo standard del “NO gusto fake, NO pollo shake”?

“Siamo molto orgogliosi di essere i primi in Europa a lanciare questo prodotto, che entrerà stabilmente nel menù di ogni ristorante italiano”, dichiara Marzia Farè, Chief Marketing Officer di KFC Italia. “I NOggets incarnano i valori del nostro brand: originalità, unicità e autenticità. La loro preparazione manuale e l’uso di soli filetti di pollo interi rendono l’esperienza di gusto unica”. Se volete provarlo in prima persona, per il lancio è previsto un prezzo scontato fino al 3 marzo e potrete anche dilettarvi virtualmente con il Nuggets Game, raccogliendo crocchette nell’app per provare a vincere un anno di pollo KFC gratis.