KFC lancia un nuovo format per incentivare il consumo di pollo fritto

A quanto pare c’era bisogno di un incentivo a mangiare pollo fritto. Non importa che si tratti dell’animale più sfruttato sulla terra, e nemmeno che ci sia un’influenza aviaria di proporzioni gigantesche in corso. Non c’è insomma statistica o morale che tenga per il colosso KFC, che persevera e rilancia. Come? Con un nuovo format dall’altissimo coefficiente di instagrammabilità e con menu interamente focalizzato sulle salse.

Parola d’ordine: Instagram

Attirare la Gen Z funziona esattamente come per le allodole. Basta organizzarsi con il giusto specchietto di luci, colori, sapori et voila, l’uccellino è in gabbia. Peccato che in questo caso l’uccello, prima in gabbia e poi nel piatto, ci sia veramente, ma sorvoliamo per un momento. Il nuovo concept Saucy by KFC ha una sola parola d’ordine: instagrammabilità.

Un format di retail studiato appositamente per la creazione di contenuti, a tinte calde e accese di rosa e arancione. L’annuncio arriva direttamente dalla parent company Yum Brands, che nell’ultimo trimestre aveva registrato vertiginosi cali di visite nei suoi ristoranti. Beh, diciamocelo: l’asettico KFC medio non è esattamente un locale dove vorremmo sostare più del dovuto, tantomeno girarci un TikTok.

Saucy è (anche) salsa

Così nasce Saucy, il cui prototipo vedrà la luce a Orlando, Florida. Il catch sta già nel doppio senso del suo nome: uno letterale legato alla salsa, l’altro come slang per “impertinente, ammiccante”. Come dire, dopo un’estate BRAT ci meritiamo un inverno SAUCY. Nella realtà le salse, al plurale, sono le vere protagoniste del nuovo menu. E non potrebbe essere altrimenti, vista la passione degli americani per i condimenti e il successo di show come Hot Ones che mettono al centro proprio il consumo di alette di pollo + salse piccantissime.

Saucy ne conta ben undici, tra cui jalapeño, pesto, ranch, creola, senape al miele, teriyaki, sweet and spicy. Da abbinare rigorosamente alle chicken tenders, che superano di gran lunga le wings o cosce nelle preferenze del target di riferimento. Più qualche panino, patatine, rolls, dessert e bibite, tutti elementi calcolati sulla scia dell’algoritmo e dell’intelligenza artificiale. Genitori di teenager, siete avvisati: se i vostri figli vi chiedono di portarli a Orlando, probabilmente non è per andare a Disney World.