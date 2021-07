KFC lancia il Natale a luglio, con tanto di orrendi maglioni a tema

È Natale, anche se è luglio: almeno, lo è per KFC, la catena di pollo fritto, che ha deciso di festeggiare fuori stagione con degli orrendi maglioni coordinati.

Avete presente, no? Quelli rossi e bianchi, che ormai universalmente vengono individuati come “ugly Christmas jumpsuit”? Ecco, quelli: Kfc ha deciso di lanciarli in estate, in edizione limitata, al prezzo di lancio di 59,95 dollari.

Un’operazione che segue lo sbarco nel mondo della moda brandizzata di concorrenti del ramo fast food come McDonald’s, che già da tempo si diverte con accessori e abiti a tema.

I maglioni – disponibili solo nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 9 agosto – sono in maglia rossa e bianca, realizzati con il 55% di poliacrilico e il 45% di cotone, recitano slogan simpatici come “Guarda il lato fritto della vita” e, per ogni capo venduto, Kfc donerà parte dei profitti in beneficienza, a diverse realtà che appoggia.

D’altronde, maglioni a parte, quest’idea di Kfc del “Christmas in July Feast”, ovvero di festeggiare il Natale a luglio ci può anche stare, tanto più che quest’anno le festività ce le siamo praticamente dimenticate: ora in effetti sarebbe anche arrivato il momento di recuperare con gli interessi.