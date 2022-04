KFC lancia una borsa che costa 235 euro (ma il ricavato andrà in beneficenza)

La borsa targata KFC si chiama "Wrapuette" ed è ispirata alla borsa Baguette tanto in voga negli anni 2000 e resa popolare da marchi di moda come Fendi, Dior e Gucci.

di Marco Locatelli 28 Aprile 2022

La popolare catena americana del pollo fritto KFC lancia (per ora solo nel Regno Unito) la sua borsa, disegnata per poter contenere al suo interno un Twister Wrap. Il costo? 198 sterline, pari a circa 235 euro.

La borsa targata KFC si chiama “Wrapuette” ed è ispirata alla borsa Baguette tanto in voga negli anni 2000 e resa popolare da marchi di moda come Fendi, Dior e Gucci. Si tratta (ovviamente) di una edizione limitata e potrà essere acquistata solo online.

Il prezzo non è estremamente popolare, certo, ma il ricavato delle vendite di questa borsetta sarà devoluto per intero alla Fondazione KFC, la quale che sostiene organizzazioni no-profit che aiutano i giovani in tutto il Regno Unito a costruirsi un futuro.

La borsa di KFC – realizzata a mano da Savile Row con pelle italiana – è di un colore rosso brillante e presenta anche un ciondolo con il volto dell’iconico colonnello Sanders e un altro set di ciondoli che riportano le lettere del brand. Inoltre la Wrapuette è rivestita con uno strato isolante per mantenere il cibo caldo.