KFC nei guai in Cina: la catena di fast food accusata di troppi sprechi alimentari

Guai in vista in Cina per KFC: la nota catena di fast food è stata accusata di troppi e inutili sprechi alimentari.

di Manuela 13 Gennaio 2022

Tira una brutta aria in Cina per quanto riguarda KFC: il colosso del fast food è stato accusato di sprechi alimentari eccessivi e inutili. Da mercoledì il colosso del pollo fritto è stato preso di mira dai media statali cinesi e da un organismo nazionale di controllo dei consumatori supervisionato dal governo.

Il problema pare che sia la nuova promozione dell’azienda che permette ai clienti di ricevere selezioni casuali di giocattoli gratuiti in edizione limitata con i loro ordini. Questo ha fatto sì che le persone cominciassero a comprare troppo cibo senza intenzione di mangiarlo, ma solo per ricevere i gadget gratuiti.

Questo almeno secondo quanto dichiarato da China Consumers Association. Questa campagna fa parte delle celebrazioni del 35esimo anniversario del franchising nel paese. Qui KFC fa è di proprietà della Yum China, società cinese quotata negli Stati Uniti e a Hong Kong he gestisce anche Taco Bell e Pizza Hut.

Più nel dettaglio, la campagna promozionale prevede che insieme agli ordini, i clienti ricevano delle scatoline misteriose che contengono al loro interno delle mini figure diventate di gran tendenza in Cina. Per ottenere un set completo, bisogna comprare almeno sei pasti.

Il problema, però, è che molta gente sta comprando i pasti solamente per i gadget, buttando via il cibo in eccesso che non riescono a mangiare. Qualcuno è arrivato a fare ordini anche da 100 pasti per volta, spendendo circa 10.500 yuan (circa 1.650 dollari), pur di ottenere tutta la serie completa.

Tuttavia secondo i mass media e l’ente governativo, tutto ciò sta provocando inutili sprechi alimentari a causa degli acquisti eccessivi. Proprio l’anno scorso in Cina sono state implementate nuove norme per prevenire gli sprechi alimentari.

Secondo l’associazione, KFC avrebbe stimolato “l’irrazionalità dei consumatori” incoraggiandoli a comprare troppo cibo, cosa che va contro “l’ordine pubblico, i buoni costumi e lo spirito della legge”. L’associazione ha poi esortato i consumatori a non essere indotti a consumare cibo in eccesso.