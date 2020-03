KFC organizza il primo matrimonio a tema pollo in Australia

Un matrimonio a tema pollo brandizzato KFC: se l’idea vi piace, sappiate che è appena stata messa in atto per la prima volta in Australia. Kate e Harrison Cann sono state le prime sei coppie a vincere (tra oltre 2000 partecipanti) la call che proponeva un matrimonio ufficiale a tema KFC, con secchi di pollo personalizzati, una torta speciale, un celebrante KFC, photo boot e perfino un camion carico di pollo fritto per gli ospiti.

La proposta di KFC era partita a settembre 2019, proponendo un concorso in cui sei fortunate coppie avrebbero avuto in esclusiva il nuovo servizio wedding: “Nel corso degli anni abbiamo sentito parlare di alcune incredibili proposte dei fan che vorrebbero appoggiarsi per il loro matrimonio ai nostri ristoranti in Australia e in tutto il mondo”, aveva dichiarato a suo tempo Nikki Lawson, amministratore delegato di KFC Australia.

Così, è nata l’idea di testare il servizio su coppie di reali sposini. Così, nel giro di qualche mese, questa coppia australiana ha portato a casa il primato di aver organizzato le prime nozze ufficiali a tema pollo fritto, dichiarandosi addirittura “al settimo cielo”, visto che il loro primo appuntamento romantico era avvenuto – guarda caso – proprio in un locale della catena. De gustibus, non disputandum est. Soprattutto quando c’è di mezzo l’amore – che si sa, è cieco.

