KFC per promuoversi a Palma di Maiorca fa il verso all’Ikea

KFC a Palma di Maiorca realizza un cartellone pubblicitario con colori e marchio Ikea, per far sapere a tutti che il nuovo locale si trova nella stessa zona del mobilificio svedese.

di Valentina Dirindin 11 Agosto 2021

Un cartellone pubblicitario di KFC in tutto e per tutto identico a quello dell’Ikea: succede a Palma di Maiorca, dove l’azienda di pollo fritto ha inventato questa trovata per far sapere a tutti dove si trovava il suo nuovo locale.

La scritta del Kentucky Fried Chicken ha vestito per l’occasione i colori svedesi del giallo e del blu, oltre che al font e al marchio Ikea, con l’aggiunta di un eloquente pay off in spagnolo “sai dove trovarci”. La zona dove ha appena aperto il locale della catena statunitense nell’isola spagnola (quella del centro commerciale Mejorcan Polígono de Son Malferit) è infatti nota a tutti per essere la zona del mobilificio più famoso del mondo, che da sempre apre in zone periferiche dove prima c’era più o meno il nulla.

Difficile quindi far sapere ai clienti della nuova apertura, se non richiamando la già nota presenza di un negozio Ikea. La campagna – indiscutibilmente creativa, anche se non è dato sapere cosa ne pensino all’Ikea – è stata sviluppata dall’agenzia PS21 di Madrid. “l’apertura di questo nuovo ristorante è un’opportunità per avvicinarci agli abitanti della regione.

È per questo che cerchiamo di trovare degli elementi che ci permettano di diventare parte della loro vita quotidiana”, ha spiegato la brand manager di KFC, Beatriz Martinez per giustificare la trovata.