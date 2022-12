KFC sbarca in Sardegna, ora la globalizzazione è completa

di Manuela Chimera 1 Dicembre 2022

Siete in Sardegna? Amate il fast food? Volete mangiare del pollo fritto? Bene, i vostri sogni sono realtà: KFC approda per la prima volta in Sardegna. Più precisamente, troverete il pollo fritto del “Colonnello Sanders” all’interno del centro commerciale La Corte del Sole a Sestu.

KFC, cosa aspettarsi dalla nuova apertura in Sardegna

Il nuovo locale della catena di fast food si presenterà in linea con quanto previsto dal brand. Gli spazi in cui sorge sono stati del tutto ristrutturati e, come da programma, gli arredi sono tutti nelle tonalità del rosso e bianco, con il faccione del colonnello che ci osserva dalle pareti. Il tutto con inaugurazione con tanto di dj set e gadget per dare il benvenuto al 67esimo punto vendita KFC in Italia, il primo in Sardegna.

Ovviamente il punto forte è il menu, con il classico pollo del colonnello (a proposito: in Cina ultimamente il pollo costava troppo, così nel menu erano comparse le più economiche zampe di gallina), impanato e fritto secondo l’antica ricetta del 1940. Il segreto di questa frittura sta in un mix di 11 spezie segrete: come per l’aroma segreto della Coca Cola, anche qui in pochi sanno quali siano le spezie giuste da usare e in quali proporzioni per ottenere la tradizionale croccantezza del pollo in questione.

Nel menu figurano:

Tende Crispy: filetti di pollo

Original Recipe

Box Meal: panino, contorno e bibita in diverse versioni

Bucket: secchiello di pollo fritto

Gelato Carpigiani: al caramello, cioccolato, fragola e fiordilatte, sia in coppetta che nel cono

Inoltre anche qui verrà mantenuta la tradizione del Free Refill: se finisci la bevanda prescelta, puoi riempire di nuovo gratuitamente il bicchiere, per quante volte vuoi. Questo KFC sardo sarà aperto il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica dalle ore 10.30 alle ore 23, mentre il venerdì e il sabato sarà aperto dalle ore 10.30 alle ore 23.30.

Non mancherà, poi, il classico drive-through per chi vuole un asporto veloce e l’opzione salta fila, attivabile tramite l’app dello smartphoen: ordini da casa e ritiri senza fare la fila. Ci sono i tavolini all’aperto, la possibilità di organizzare feste e compleanni nella sala interna e si potrà pagare anche con buoni pasto o Satispay. Insomma, tutto il classico repertorio dei fast food all’americana, ma declinato nell’ottica del pollo fritto.

In realtà c’è abbastanza fermento per questa apertura anche perché si tratta di avere nuovi posti di lavoro. E c’è già qualcuno che si chiede se questo punto vendita sardo di KFC rimarrà solo soletto sull’isola o se non verrà presto raggiunto da altri nuovi locali.