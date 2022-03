KFC: un ristorante di fine dining a base di pollo fritto? L’esperimento sbarca a Sydney

di Manuela 21 Marzo 2022

Chi lo ha detto che un fast food non può provare anche a diventare un ristorante simil gourmet? Noi, in realtà, ma il mondo è bello perché è vario. E alla fine pare che ci abbia pensato KFC, quando ha deciso di aprire a Sydney il suo primo “Degustation Restaurant”, un vero e proprio ristorante di fine dining dove celebrare una versione più nobile del celebre pollo fritto.

Il nuovo ristorante, che aprirà a Sydney il mese prossimo, si avvale della collaborazione dello chef Nelly Robinson, definito come il “re della degustazione australiana senza corona” e vanterà un menu degustazione da 11 portate dove non mancheranno i classici ingredienti KFC (anche se nella loro versione più “nobile”). Ecco alcune delle voci che troveranno spazio in questo menu:

Supercharged Wings: ali di pollo cotte su un letto di carbone

Potato & Gravy: panino di patate da immergere in una densa vasca di sugo

Tongue Twister: pollo fritto del Kentucky con pomodoro, lattuga e maionese al pepe

Twister Sister: nuova versione del classico Twister con risotto all’orzo perlato, pomodorini secchi, zucca e l’onnipresente pollo

Popcorn Chicken: il classico pollo al popcorn che i fan ben conoscono, ma abbinato a una zuppa di sedano rapa e gnocchetti di funghi e basilico, il tutto condito con un contorno floreale commestibile

Di Da Drumstick (aka Fried Gold): questo è il classico spiedino di pollo fritto, ma spolverato di quinoa e oro

Mousse al cioccolato: bocconcini di mousse al cioccolato immersi nell’azoto

Kristi Woolrych, chief marketing office di KFC Australia, ha dichiarato che l’azienda è lieta di reinventare in questo modo l’idea di cucina raffinata. Il menu completo si compne di 11 portate, create in collaborazione con Nelly Robinson: KFC dimostrerà che il Kentucky Fried Chicken è degno di un’esperienza culinaria raffinata.

Lo stesso Nelly Robinson ha dichiarato di essersi divertito a trasformare le classiche voci del menu di KFC a livelli mai raggiunti prima. Utilizzando la sua esperienza nel creare menu degustazione, ha cercato di reinventare i sapori e le consistenze dei piatti di KFC in modo da proporre una cucina di fascia alta.

Il KFC Degustation Restaurant aprirà i battenti a Sydney a partire dal 1 aprile 2022, chiudendo poi i battenti la domenica successiva, il 3 aprile 2022. Si potrà cenare dalle 17 alle 20.30, in un luogo che verrà tenuto nascosto fino all’ultimo. Il prezzo di una cena è di 75 euro a testa con tanto di abbinamento di vini: tutti i proventi andranno ai partner di beneficenza di KFC Australia, quindi a The Black Dog Institute, a ReachOut Australia e a Whitlion.

Attenzione, però: per gustare uno di questi menu, non bisognerà limitarsi a fare una classica prenotazione, bisognerà invece iscriversi a una vera e propria lista d’attesa. A partire dal 23 marzo, poi, coloro che si saranno aggiudicati un posto a sedere, potranno assaggiare questa versione deluxe del pollo KFC. Funzionerà? Non funzionerà? D’altra parte, se ci sono i panini gourmet e la pizza gourmet, perché non anche il pollo fritto gourmet? Ma da qui a parlare di fine dining, diciamo che ce ne passa. Staremo a vedere.