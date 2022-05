KFC: una donna batte il record di mangiata di pollo fritto, 4 menu in 12 minuti

In UK una donna ha battuto il record mondiale di mangiata di pollo fritto: ha mangiato 4 meni di KFC in 12 minuti.

di Manuela 19 Maggio 2022

Andiamo nel Regno Unito perché qui una donna ha battuto il record di mangiata di pollo fritto: è riuscita nella pantagruelica impresa di mangiare 4 menu di KFC in 12 minuti.

Questa “mangiatrice competitiva” ha dato un nuovo significato alle parole “fast food”. Su YouTube il suo video di speed-eating sta spopolando. Le si chiama Leah Shutkever, abita nel Worcestershire e ha vinto 27 titoli del Guinness World Eating.

Nella sua ultima “Sfida del pasto in scatola KFC”, la donna ha mantenuto fede al suo mantra che recita: “abbattere questo problema nel modo più rapido e pulito possibile”.

La sfida era riuscire a mangiare quattro pasti KFC, ciascuno comprensivo di 4.000 calorie, migliorando il suo tentativo del 2017 che aveva richiesto 23 minuti (non è dato sapere il livello di ostruzione delle sue arterie a seguito di tali imprese).

Nel video si vede Leha che trangugia a tutta velocità il pollo fritto, con tanto di conto alla rovescia e recensione improvvisata del cibo. Prima di aspirare il Philip Tower Burger, Leah spiega che sembrava buono (a quella velocità ha anche avuto il tempo di sentirne il sapore?). Successivamente la donna è andata avanti trangugiando alette di pollo, un boccone per ciascuna, assicurando di spalmare ciascuna di esse con abbondante salse KFC (sia mai che si risparmiasse qualche caloria!).

Anche le patatine KFC sono state cosparse di abbondante salsa visto che, a quanto pare, le trova molto deludenti: non sono buone, sono mollicce e non hanno sapore (ehm, magari se rallenti un po’ qualche sapore lo senti). Inoltre trova che anche la salsa KFC sia sopravvalutata.

La donna, fra un commento e l’altro, è riuscita a compiere l’impresa in 11 minuti e 58 secondi, infrangendo il suo precedente record. La donna non è certo nuova a imprese similari: a marzo aveva battuto il Guinness World Record per quanto riguarda le pepite di pollo fritto, ingurgitandone 19.

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]