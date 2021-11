KFC, una donna crea un vestito con le confezioni riciclate

La sostenibilità ambientale è il trend del momento, non c’è ombra di dubbio (e meno male, viene da dire): non dovrebbe sorprendere, dunque, il successo virale che una fashion designer e blogger originaria del Sud Africa ha ottenuto dopo aver condiviso su Twitter gli scatti della sua ultima creazione, ossia un vestito ottenuto dalle confezioni riciclate del KFC.

Decided to make this dress for KFC from recycled KFC packages to show how much of KFC super fans we are.#KFCSuperfan @KFCSA #KFCDesigns. ❤️🤍🖤 pic.twitter.com/XewkWc8Hdu

— a superstar (@NokuzothaNtuli) November 17, 2021