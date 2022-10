Kim Kardashian si è trovata a festeggiare il compleanno in un fast food

di Luca Venturino 24 Ottobre 2022

No, naturalmente Kim Kardashian non aveva alcuna intenzione di festeggiare il compleanno in un fast food. Pare tuttavia che il maltempo e una serie di piccoli sfortunati eventi abbiano deciso al posto suo: secondo quanto lasciato trapelare, infatti, Kim avrebbe dovuto spegnere le sue 42 candeline in quel di Las Vegas, dove insieme al resto della famiglia avrebbe assistito a un concerto privato di Usher. Il tutto ha avuto inizio a bordo del jet privato di Kylie Jenner, dove una schiera di ballerine ha accolto festeggiata e ospiti a bordo del velivolo, che era a sua volta stato riccamente decorato con allestimenti a tema come cuscini, sagome di cartone o tovagliolini decorati con la faccia di Kim. Una tamarreide della peggio specie con un tocco di narcisismo patologico, per intenderci.

Una forte perturbazione, tuttavia, ha messo il bastone tra le ruote alla compagnia, impedendo all’aereo di atterrare nella cosiddetta Città del Peccato. Gira e rigira, l’autista del jet ha tentato per un’ora di accontentare i suoi passeggeri che, immaginiamo, avranno avuto modo di dare voce a più riprese del proprio malcontento. Nulla da fare, però – il vento era troppo forte, e il gruppo è dovuto tornare a Los Angeles; dove ha concluso la serata mangiando hamburger e patatine fritte da In’n’out, l’iconico fast food dove molte celebrity concludono la serata degli Oscar.