Kimbo sparkling coffee arriva nella grande distribuzione

di Dissapore 2 Settembre 2021

Kimbo lancia Sparkling Coffee, la bevanda fredda e frizzante al gusto caffè: a settembre arriva nella grande distribuzione. Finora Kimbo Sparkling Coffee aveva fatto delle apparizioni estive molto limitate in occasione di eventi, in Sardegna e soprattutto a Capri, al Premio Faraglioni di cui l’azienda di caffè napoletana è stata sponsor principale. Kimbo Sparkling Coffee si presenta come frizzante “al punto giusto”, bevanda al gusto caffè adatta a varie occasioni e da consumarsi assolutamente fredda. Lo slogan “Italians keep it cool” vuole giocare proprio su questo doppio senso.

Il packaging è una lattina alta e stretta da 250 ml, con fondo blu come il mare e il disegno dei faraglioni di Capri. Kimbo punta sulla versatilità: “un aperitivo con gli amici, una pausa relax a casa, il post-workout o un momento di piacere on-the go (…) da gustare in mobilità direttamente dalla lattina, accompagnato da ghiaccio e limone o come base per la preparazione di cocktail rinfrescanti pensati per chi apprezza le note aromatiche tipiche del caffè”.