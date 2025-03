Kinder lancia una nuova Fetta al Latte al mirtillo

Da trentacinque anni a questa parte, nel banco frigo del supermercato c’è una garanzia. La Kinder Fetta al Latte, merendina a marchio Ferrero che ha catturato i cuori di più generazioni, dai fu bambini agli adulti di oggi. Fra le più light della gamma, le due fette di pan di Spagna che racchiudono uno strato di crema al latte hanno caratterizzato (senza peraltro bastare, mai) lo spuntino di elezione per moltitudini. Dal 2025 però, oltre ai consueti ingredienti, c’è una nota in più. Kinder lancia una limited edition al mirtillo, la prima in assoluto a inaugurare una lunga serie.

Un cambio di ricetta epocale

Non era mai successo prima, almeno per quanto riguarda la Fetta al Latte. Dall’esordio della merendina nel 1990 la ricetta è sempre stata la stessa. E, attenzione, tale resta: non stiamo dicendo che la versione classica sarà sostituita. C’è però spazio ad alternative. Da un po’ di tempo infatti Kinder prende nota dei gusti dei suoi consumatori, di come evolvono e dove si dirigono. Pare proprio che ci sia una netta preferenza per le note fruttate, specie quando si tratta del segmento dei prodotti da frigo. Frutta vince su crema uno a zero, e Kinder ci ha fatto caso.

Così da sondaggi, ricerche e analisi nasce la nuovissima Fetta al Latte Mirtillo, ricetta in edizione limitata. Ai due strati canonici se ne aggiunge un terzo più interno, con una nota fresca e acidula di contrasto. Se per scoprire la farcitura ai mirtilli dovete mordere, per trovarla al banco frigo basta fare caso ai colori. Il packaging inconfondibile (scritta in azzurro su sfondo bianco che sfocia nel rosso) si impreziosisce del blu mirtillo.

Una limited edition prima nel suo genere, ma non l’ultima. L’annuncio Ferrero cita esplicitamente una “serie di edizioni limitate alla frutta” in arrivo nel prossimo futuro. Giusto in tempo per l’estate, sempre più torrida e bisognosa di vitamine per sopravvivere al caldo. Fetta al Latte Mirtillo infatti sarà disponibile in tutti i supermercati a partire dal prossimo luglio al prezzo di 2,29€ a confezione.