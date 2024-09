Kinder Sorpresa compie 50 anni, e Ferrero festeggia con un concorso a premi

Ferrero s'improvvisa Willy Wonka per i 50 anni di Kinder Sorpresa, e mette in palio una visita ai laboratori delle sorprese ad Alba.

Un po’ come Willy Wonka, ma senza biglietti in oro. O almeno non nel senso più letterale, ecco. Kinder Sorpresa festeggia i suoi (primi: che d’altro canto, numeri alla mano, quest’impero di cioccolato pare destinato a rimanere in piedi ancora a lungo) cinquant’anni, e casa Ferrero decide di lanciare un concorso a premi per celebrare l’occasione. Cos’è in palio, chiedete voi? Ve l’abbiamo detto, in un certo senso: pensate a Willy Wonka.

A partire dal 16 di settembre e fino al 31 gennaio 2025 saranno distribuiti ovetti “speciali”, parte della serie Natoons e identificati dal logo della promozione, all’interno dei quali sarà possibile trovare un Kinderino dorato (ecco, visto? Qualcosa di dorato c’è) e un biglietto vincente per un viaggio dalla durata di tre giorni con tanto di visita al laboratorio delle sorprese nella sede di Alba, in provincia di Cuneo.

Come si partecipa al concorso?

Beh, è molto semplice: basta acquistare dei Kinder Sorpresa. Attenzione che siano quelli giusti, però – e non ci riferiamo alla presenza dei certamente elusivi Kinderini dorati, badate bene. Come brevemente accennato nelle righe precedenti, infatti, le confezioni da acquistare (e potenzialmente “fortunate”, per l’appunto) saranno contrassegnate dal logo della promozione. E poi? Basta così?

Non proprio, no. Un piccolo appunto: stando a quanto lasciato trapelare esistono appena cinquanta confezioni vincenti (cinquanta confezioni, cinquant’anni: pare giusto, no?). Ma mettiamo che siate abbastanza fortunati (o golosi) da trovarne uno: che succede, poi? Come si partecipa al viaggio ai laboratori?

I vincitori, necessariamente maggiorenni, dovranno collegarsi al sito ufficiale Kinder entro il 31 di gennaio e iscriversi al programma KINDER CLUB, dove sarà poi possibile inserire e così verificare il codice alfanumerico trovato sul biglietto. Entro dieci giorni dalla conferma, che giungerà per via mail, sarà possibile riscattare e accettare il premio. Ma non è finita: diamo un’occhiata ai dettagli e al programma.

Ogni Kinderino dorato è valido per due adulti e due bambini, che saranno ospitati da Ferrero per tre giorni (da domenica a martedì). Il pacchetto, dal valore complessivo di circa 2400 euro, comprende il trasferimento ad Alba e il ritorno a casa con partenza da un aeroporto o una stazione ferroviaria italiani, due pernottamenti, due cene, un pranzo e la sopracitata visita, che avverrà nel periodo tra marzo e luglio 2025.